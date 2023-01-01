Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) против Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- На 135% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19592 vs 8348 баллов
- Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 16.8 Вт*ч большей батареей (75 и 58.2 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
- Легче – весит на 250 граммов меньше (1.4 и 1.65 кг)
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
- Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (646 и 732 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.65 кг
|1.4 кг
|Размеры
|327 x 224 x 17.9 мм
|304.1 x 212.4 x 15.6 мм
|Площадь
|732 см2
|646 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~87.9%
|~79.4%
|Боковые рамки
|3.1 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Серий, Синий
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|170°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Жидкий металл
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|-
|49 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14.9 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|243 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|3072 x 1920 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|-
|1658:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|87.9%
|Охват DCI-P3
|100%
|98.8%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|100 / 140 Вт
|67 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|274 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.4 ГГц
|-
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|20
|8
|L3-кэш
|24 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
|Apple M2 GPU
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1861
Geekbench 5 (многоядерный)
14458
Cinebench R23 (одноядерный)
1923
Cinebench R23 (многоядерный)
19592
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|80 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|4 нм
|5 нм
|Частота GPU
|-
|500 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1456 МГц
|FLOPS
|7.8 терафлопс
|3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|96 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Производительность GPU
7.8 терафлопс
3 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|-
|Частота
|6400 МГц
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W, 2x1W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|81.9 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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