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Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) против Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)

72 из 100
Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
VS
57 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
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Экран
2560 x 1600
Графика
Apple M2 GPU (8-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) и Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 135% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19592 vs 8348 баллов
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 16.8 Вт*ч большей батареей (75 и 58.2 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.4 и 1.65 кг)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (646 и 732 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
vs
MacBook Pro 13 (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.65 кг 1.4 кг
Размеры 327 x 224 x 17.9 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм
Площадь 732 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87.9% ~79.4%
Боковые рамки 3.1 мм 8.8 мм
Цвета Серий, Синий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 170° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 49 дБ

Дисплей

Диагональ 14.9 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3072 x 1920 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1658:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 87.9%
Охват DCI-P3 100% 98.8%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 / 140 Вт 67 Вт
Вес зарядного устройства - 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц -
Ядер 14 (6P + 8E) 8 (4P + 4E)
Потоков 20 8
L3-кэш 24 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU) Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 4 нм 5 нм
Частота GPU - 500 МГц
Boost частота GPU - 1456 МГц
FLOPS 7.8 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 96 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) +160%
7.8 терафлопс
MacBook Pro 13 (M2, 2022)
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ -
Частота 6400 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x1W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 81.9 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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