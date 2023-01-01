Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 3072 x 1920 (Mini LED) 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 13505H Intel Core i7 13705H Intel Core i9 13905H - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) Видеокарта показывает в среднем на 253-345% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 253-345% больше FPS в играх Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (75 и 70 Вт*ч) Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (Q420) Сенсорный экран

Сенсорный экран На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.65 кг 1.56 кг Размеры 327 x 224 x 17.9 мм 321.8 x 225.6 x 16.9 мм Площадь 732 см2 726 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.2% ~84% Боковые рамки 7.3 мм 4.8 мм Цвета Серий, Синий Серий Материал Алюминий Top: Алюминий

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 170° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 3072 x 1920 (Mini LED) 2880 x 1800 Диагональ 14.5 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 250 точек на дюйм 234 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Датчик освещенности Да - Тесты экрана Контрастность - 319710:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 99% Охват DCI-P3 100% 98% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) 400 нит Zenbook 14X OLED (Q420) +38% 550 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 1:10 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 100 / 140 Вт 90 Вт Вес зарядного устройства - 390 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 80 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 7.9 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 96 бит - Скорость памяти ~16 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 640 Блоки текстурирования (TMUs) 80 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) +460% 7.9 терафлопс Zenbook 14X OLED (Q420) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x1W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.