Главная > Сравнение ноутбуков > Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) или Slim 9i Gen 7 (14”) – что лучше выбрать?

Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) против 9i Gen 7 (14”)

72 из 100
Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
VS
61 из 100
Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”)
Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i9 13905H
Графика
Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) и 9i Gen 7 (14”) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 249-340% больше FPS в играх
  • На 119% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19592 vs 8942 баллов
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”)
  • Легче – весит на 280 граммов меньше (1.37 и 1.65 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (675 и 732 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
vs
Slim 9i Gen 7 (14”)

Корпус

Вес 1.65 кг 1.37 кг
Размеры 327 x 224 x 17.9 мм 315 x 214.4 x 14.9 мм
Площадь 732 см2 675 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87.9% ~84.2%
Боковые рамки 3.1 мм 6.8 мм
Цвета Серий, Синий Золотистый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 170° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 43.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14.9 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3072 x 1920 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 18050:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB - 97.1%
Охват DCI-P3 100% 99.6%
Время отклика - 2 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 100 / 140 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 321 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 4 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 7.8 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 96 бит -
Скорость памяти ~16 Гбит/с 5.6 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 640
Блоки текстурирования (TMUs) 80 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) +453%
7.8 терафлопс
Slim 9i Gen 7 (14”)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц 5600 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 2x2W, 2x1W 2x2W, 2x3W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.2 мм
Тачпад
Размер - 13.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) против Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
2. Apple MacBook Pro 14 (2023) против Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
3. Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") против Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
4. LG Gram 14 (2023) против Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
5. Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) против Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”) и Pro 9i Gen 8 (14.5”) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры