Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) против Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
- Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 59% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14359 vs 9020 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх
- Имеет на 20% более четкий дисплей – 250 против 208 точек на дюйм (PPI)
- На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.65 кг
|1.59 кг
|Размеры
|327 x 224 x 17.9 мм
|326 x 227 x 15.6 мм
|Площадь
|732 см2
|740 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.2%
|~82.4%
|Боковые рамки
|7.3 мм
|6.8 мм
|Цвета
|Серий, Синий
|Серий, Синий
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|170°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|51 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14.5 дюймов
|14.5 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Плотность пикселей
|250 точек на дюйм
|208 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|3072 x 1920 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Датчик освещенности
|Да
|Да
|Контрастность
|-
|1500:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|79%
|Охват DCI-P3
|100%
|79%
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|100 / 140 Вт
|100 / 140 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|378 / 442 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.7 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.55 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|18 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon 660M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
12363
Cinebench R23 (одноядерный)
1784
Cinebench R23 (многоядерный)
14359
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|80 Вт
|73 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|1403 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1635 МГц
|FLOPS
|7.9 терафлопс
|6.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|40
Производительность GPU
7.9 терафлопс
6.7 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.2
|4.0
|Мощность динамиков
|2x2W, 2x1W
|4x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|79.7 дБ
|Микрофонов
|2
|4
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.5 мм
|Размер
|-
|13.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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