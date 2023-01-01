Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 3072 x 1920 (Mini LED) - 2560 x 1600 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) Процессор Intel Core i9 13905H - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19592 vs 13810 баллов

На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19592 vs 13810 баллов Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх Имеет на 17% более четкий дисплей – 243 против 208 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 17% более четкий дисплей – 243 против 208 точек на дюйм (PPI) На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит Причины выбрать Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.49 и 1.65 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.65 кг 1.49 кг Размеры 327 x 224 x 17.9 мм 326 x 227 x 15.6 мм Площадь 732 см2 740 см2 Соотношение экрана к корпусу ~87.9% ~82.4% Боковые рамки 3.1 мм 6.8 мм Цвета Серий, Синий Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 170° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 3072 x 1920 (Mini LED) 2560 x 1600 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) Диагональ 14.9 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 90 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 208 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват DCI-P3 100% - Максимальная яркость Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) +14% 400 нит Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) 350 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 74 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 / 140 Вт 100 / 140 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB TGP 80 Вт 70 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1403 МГц Boost частота GPU - 1635 МГц FLOPS 7.8 терафлопс 6.7 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) +16% 7.8 терафлопс Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) 6.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 6400 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 2x2W, 2x1W 4x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.