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Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) против Pro 7i Gen 8 (14.5”)

72 из 100
Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
VS
66 из 100
Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)
Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i9 13905H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) и Pro 7i Gen 8 (14.5”) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19592 vs 13810 баллов
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх
  • Имеет на 17% более четкий дисплей – 243 против 208 точек на дюйм (PPI)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит
Причины выбрать Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)
  • Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.49 и 1.65 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
vs
Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)

Корпус

Вес 1.65 кг 1.49 кг
Размеры 327 x 224 x 17.9 мм 326 x 227 x 15.6 мм
Площадь 732 см2 740 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87.9% ~82.4%
Боковые рамки 3.1 мм 6.8 мм
Цвета Серий, Синий Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 170° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14.9 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 208 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3072 x 1920 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват DCI-P3 100% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 / 140 Вт 100 / 140 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 80 Вт 70 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1403 МГц
Boost частота GPU - 1635 МГц
FLOPS 7.8 терафлопс 6.7 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) +16%
7.8 терафлопс
Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)
6.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR5X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 2x2W, 2x1W 4x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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