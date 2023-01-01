Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3200 x 2000 (Non-Touch) 3200 x 2000 (Touch) 3200 x 2000 (Mini LED) - 1920 x 1200 3200 x 2000 Батарея 75 Вт*ч - 50 Вт*ч 70 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 13705H Intel Core i9 13905H - Intel Core i5 12450H Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12650H Intel Core i7 12700H Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (16”) Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц На 64% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16087 vs 9839 баллов

На 64% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16087 vs 9839 баллов Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (75 и 50 Вт*ч)

Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (75 и 50 Вт*ч) Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 66% более четкий дисплей – 236 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 66% более четкий дисплей – 236 против 142 точек на дюйм (PPI) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Asus Vivobook 16X OLED (K3605) Легче – весит на 260 граммов меньше (1.8 и 2.06 кг)

Легче – весит на 260 граммов меньше (1.8 и 2.06 кг) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.06 кг 1.8 кг Размеры 362 x 245 x 18.16 мм 358.6 x 249.1 x 18.9 мм Площадь 887 см2 893 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~83.1% Боковые рамки 8.7 мм 7 мм Цвета Серий, Синий, Зеленый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 3200 x 2000 (Non-Touch) 3200 x 2000 (Touch) 3200 x 2000 (Mini LED) 1920 x 1200 3200 x 2000 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 236 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват DCI-P3 100% - Максимальная яркость Slim Pro 9i Gen 8 (16”) +33% 400 нит Vivobook 16X OLED (K3605) 300 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 50 Вт*ч 70 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 100 / 140 / 170 Вт 120 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB TGP 100 Вт - Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм FLOPS 8.2 терафлопс 6.42 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU Slim Pro 9i Gen 8 (16”) +28% 8.2 терафлопс Vivobook 16X OLED (K3605) 6.42 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x16 ГБ Частота 6400 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.4 2.0 Мощность динамиков 6x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм Тачпад Размер 15.0 x 9.5 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.