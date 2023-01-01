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Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (16”) против Asus Vivobook 16X OLED (K3605)

71 из 100
Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (16”)
VS
55 из 100
Asus Vivobook 16X OLED (K3605)
Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (16”)
Asus Vivobook 16X OLED (K3605)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 75 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (16”) и Asus Vivobook 16X OLED (K3605) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (16”)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • На 64% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16087 vs 9839 баллов
  • Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (75 и 50 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 66% более четкий дисплей – 236 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Asus Vivobook 16X OLED (K3605)
  • Легче – весит на 260 граммов меньше (1.8 и 2.06 кг)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Slim Pro 9i Gen 8 (16”)
vs
Vivobook 16X OLED (K3605)

Корпус

Вес 2.06 кг 1.8 кг
Размеры 362 x 245 x 18.16 мм 358.6 x 249.1 x 18.9 мм
Площадь 887 см2 893 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~83.1%
Боковые рамки 8.7 мм 7 мм
Цвета Серий, Синий, Зеленый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 236 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3200 x 2000 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват DCI-P3 100% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 100 / 140 / 170 Вт 120 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 8 (4P + 4E)
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт -
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
FLOPS 8.2 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Slim Pro 9i Gen 8 (16”) +28%
8.2 терафлопс
Vivobook 16X OLED (K3605)
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x16 ГБ
Частота 6400 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.4 2.0
Мощность динамиков 6x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 15.0 x 9.5 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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