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Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (16”) против Dell XPS 15 9530 (2023)

72 из 100
Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (16”)
VS
62 из 100
Dell XPS 15 9530 (2023)
Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (16”)
Dell XPS 15 9530 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i9 13905H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (16”) и Dell XPS 15 9530 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (16”)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 75-103% больше FPS в играх
  • На 36% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19119 vs 14014 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 63% более четкий дисплей – 236 против 145 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.86 и 2.06 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (86 и 75 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (793 и 887 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Slim Pro 9i Gen 8 (16”)
vs
XPS 15 9530 (2023)

Корпус

Вес 2.06 кг 1.86 кг
Размеры 362 x 245 x 18.16 мм 344.72 x 230.14 x 18 мм
Площадь 887 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~88.9%
Боковые рамки 8.7 мм 4.4 мм
Цвета Серий, Синий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 236 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3200 x 2000 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1650:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват DCI-P3 100% -
Максимальная яркость
Slim Pro 9i Gen 8 (16”)
400 нит
XPS 15 9530 (2023) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 100 / 140 Вт 130 Вт
Вес зарядного устройства - 505 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 6 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1550 МГц
FLOPS 8.2 терафлопс 3.46 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 64 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Slim Pro 9i Gen 8 (16”) +137%
8.2 терафлопс
XPS 15 9530 (2023)
3.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 6400 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5X DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.2
Мощность динамиков - 2x2W, 2x1.5W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер - 15.0 x 9.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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