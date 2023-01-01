Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (16”) против Framework Laptop 16
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (16”)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (887 и 1035 см2)
- Имеет на 25% более четкий дисплей – 236 против 189 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Framework Laptop 16
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 79-107% больше FPS в играх
- На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17720 vs 16087 баллов
- Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (85 и 75 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.06 кг
|2.1 кг
|Размеры
|362 x 245 x 18.16 мм
|356.58 x 290.2 x 17.95 мм
|Площадь
|887 см2
|1035 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.7%
|~71.7%
|Боковые рамки
|8.7 мм
|6 мм
|Цвета
|Серый, Синий, Зеленый
|Черный, Серый, Оранжевый, Фиолетовый
|Материал
|Алюминий
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|150°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|55 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|236 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|3200 x 2000 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|FreeSync
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|Нет
|Контрастность
|-
|1500:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват DCI-P3
|100%
|-
|Время отклика
|-
|9 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|-
|Мощность зарядки
|100 / 140 / 170 Вт
|180 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|5.1 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|8
|Потоков
|20
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon 780M
|Техпроцесс
|10 нм
|4 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Laptop 16 +9%
1940
Geekbench 5 (многоядерный)
12788
Laptop 16 +11%
14222
Cinebench R23 (одноядерный)
1820
1721
Cinebench R23 (многоядерный)
16087
Laptop 16 +10%
17720
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|100 Вт
|100 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|6 нм
|Частота GPU
|-
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|-
|2500 МГц
|FLOPS
|8.4 терафлопс
|20.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~18 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|128
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|64
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|5600 МГц
|Тип
|LPDDR5X
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|Realtek ALC1318
|Формат звука
|2.4
|2.0
|Мощность динамиков
|6x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Инфракрасный датчик
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|4x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.5 мм
|Размер
|15.0 x 9.5 см
|12.2 x 7.6 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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