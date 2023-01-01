Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3200 x 2000 (Non-Touch) 3200 x 2000 (Touch) 3200 x 2000 (Mini LED) - 2560 x 1600 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i7 13705H Intel Core i9 13905H - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Intel Core i9 12900HK Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (16”) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Легче – весит на 240 граммов меньше (2.06 и 2.3 кг)

Легче – весит на 240 граммов меньше (2.06 и 2.3 кг) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 25% более четкий дисплей – 236 против 189 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Gigabyte Aero 16 Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (99 и 75 Вт*ч)

Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (99 и 75 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.06 кг 2.3 кг Размеры 362 x 245 x 18.16 мм 356 x 248.5 x 22.4 мм Площадь 887 см2 885 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~83.9% Боковые рамки 8.7 мм 5.7 мм Цвета Серий, Синий Белый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров - 2 Уровень шума - 52 дБ

Дисплей 3200 x 2000 (Non-Touch) 3200 x 2000 (Touch) 3200 x 2000 (Mini LED) 2560 x 1600 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 165 Гц 165 Гц Плотность пикселей 236 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Slim Pro 9i Gen 8 (16”) 400 нит Aero 16 н/д

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 99 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 100 / 140 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства - 726 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 100 Вт 105 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм FLOPS 8.2 терафлопс 16 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 256 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 5632 Блоки текстурирования (TMUs) 80 176 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 80 Производительность GPU Slim Pro 9i Gen 8 (16”) 8.2 терафлопс Aero 16 +95% 16 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 6400 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 85 дБ Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер - 12.1 x 7.6 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.