Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3200 x 2000 (Non-Touch) 3200 x 2000 (Touch) 3200 x 2000 (Mini LED) - 1920 x 1200 2560 x 1400 Процессор - Intel Core i7 13705H Intel Core i9 13905H - AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Radeon Graphics (Ryzen 7000) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (16”) Видеокарта показывает в среднем на 780-1064% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 780-1064% больше FPS в играх Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16087 vs 9477 баллов

На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16087 vs 9477 баллов Комплектуется на 22.5 Вт*ч большей батареей (75 и 52.5 Вт*ч)

Комплектуется на 22.5 Вт*ч большей батареей (75 и 52.5 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Имеет на 66% более четкий дисплей – 236 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 66% более четкий дисплей – 236 против 142 точек на дюйм (PPI) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8) Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.06 кг 2.1 кг Размеры 362 x 245 x 18.16 мм 357.8 x 253.9 x 18.7 мм Площадь 887 см2 908 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~81.7% Боковые рамки 8.7 мм 6.6 мм Цвета Серий, Синий, Зеленый Серий, Синий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 150° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 41.8 дБ

Дисплей 3200 x 2000 (Non-Touch) 3200 x 2000 (Touch) 3200 x 2000 (Mini LED) 1920 x 1200 2560 x 1400 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 236 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1568:1 Цветовой охват sRGB 100% 57.6% Охват Adobe RGB - 41.3% Охват DCI-P3 100% 40% Время отклика - 27 мс Максимальная яркость Slim Pro 9i Gen 8 (16”) +33% 400 нит IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8) 300 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 52.5 Вт*ч Время полной зарядки - 1:34 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 / 140 / 170 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 348 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Radeon Graphics (Ryzen 7000) TGP 100 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 6 нм Частота GPU - 1500 МГц Boost частота GPU - 2200 МГц FLOPS 8.2 терафлопс 0.54 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 96 бит - Скорость памяти ~16 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 128 Блоки текстурирования (TMUs) 80 8 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 4 Производительность GPU Slim Pro 9i Gen 8 (16”) +1419% 8.2 терафлопс IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8) 0.54 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287 Формат звука 2.4 2.0 Мощность динамиков 6x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 83.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 15.0 x 9.5 см 12.0 x 7.5 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.