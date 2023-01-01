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Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (16”) против IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8)

71 из 100
Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (16”)
VS
49 из 100
Lenovo IdeaPad Flex 5 (16
Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (16”)
Lenovo IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (16”) и IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (16”)
  • Видеокарта показывает в среднем на 780-1064% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16087 vs 9477 баллов
  • Комплектуется на 22.5 Вт*ч большей батареей (75 и 52.5 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 66% более четкий дисплей – 236 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8)
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Slim Pro 9i Gen 8 (16”)
vs
IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8)

Корпус

Вес 2.06 кг 2.1 кг
Размеры 362 x 245 x 18.16 мм 357.8 x 253.9 x 18.7 мм
Площадь 887 см2 908 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~81.7%
Боковые рамки 8.7 мм 6.6 мм
Цвета Серий, Синий, Зеленый Серий, Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 150° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 41.8 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 236 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3200 x 2000 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1568:1
Цветовой охват sRGB 100% 57.6%
Охват Adobe RGB - 41.3%
Охват DCI-P3 100% 40%
Время отклика - 27 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:34 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 / 140 / 170 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 348 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 6
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 4 нм 6 нм
Частота GPU - 1500 МГц
Boost частота GPU - 2200 МГц
FLOPS 8.2 терафлопс 0.54 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 96 бит -
Скорость памяти ~16 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 128
Блоки текстурирования (TMUs) 80 8
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 4
Производительность GPU
Slim Pro 9i Gen 8 (16”) +1419%
8.2 терафлопс
IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8)
0.54 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287
Формат звука 2.4 2.0
Мощность динамиков 6x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 83.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 15.0 x 9.5 см 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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