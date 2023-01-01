Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3200 x 2000 (Non-Touch) 3200 x 2000 (Touch) 3200 x 2000 (Mini LED) - 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 3072 x 1920 (Mini LED) Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (16”) Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц Причины выбрать Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.65 и 2.06 кг)

Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.65 и 2.06 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (732 и 887 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.06 кг 1.65 кг Размеры 362 x 245 x 18.16 мм 327 x 224 x 17.9 мм Площадь 887 см2 732 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~87.9% Боковые рамки 8.7 мм 3.1 мм Цвета Серий, Синий Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° 170° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 3200 x 2000 (Non-Touch) 3200 x 2000 (Touch) 3200 x 2000 (Mini LED) 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 3072 x 1920 (Mini LED) Диагональ 16 дюймов 14.9 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 120 Гц Плотность пикселей 236 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват DCI-P3 100% 100% Максимальная яркость Slim Pro 9i Gen 8 (16”) 400 нит Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) 400 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 75 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 / 140 Вт 100 / 140 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 100 Вт 80 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 8.2 терафлопс 7.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 96 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 80 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Slim Pro 9i Gen 8 (16”) +5% 8.2 терафлопс Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) 7.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 6400 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.2 Мощность динамиков - 2x2W, 2x1W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.