Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 2560 x 1664 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Apple M2 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 (Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8789 vs 7994 баллов Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 32% более четкий дисплей – 225 против 170 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.23 кг 1.24 кг Размеры 297 x 211 x 14.9 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 627 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.8% ~82% Боковые рамки 5.3 мм 5.6 мм Цвета Серый Серебристый, Золотистый, Серый, Синий Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 -

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 2560 x 1664 Диагональ 13.3 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Да Площадь экрана MacBook Air (M2, 2022) 13.6″ (16:10 ratio) = 83.1 in2 ThinkBook 13s Gen 4 (Intel) 13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2 ~ 4% more screen space Тесты экрана Контрастность 1000:1 1384:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 87.6% Охват DCI-P3 - 98.4% Время отклика - 29 мс Максимальная яркость ThinkBook 13s Gen 4 (Intel) 300 нит MacBook Air (M2, 2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 52.6 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 / 35 / 67 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 174 / 189 / 250 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1456 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.8 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU ThinkBook 13s Gen 4 (Intel) 1.41 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) +113% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Аудиочип Realtek ALC3306-CG - Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - ~82.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.3 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.