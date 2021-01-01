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Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel) против Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)

56 из 100
Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel)
VS
62 из 100
Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel)
Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel) и Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel)
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.26 и 1.4 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (63 и 56 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 13s Gen 2 (Intel)
vs
ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)

Корпус

Вес 1.26 кг 1.4 кг
Ширина 299 мм 311.2 мм
Высота 209 мм 212.2 мм
Толщина 14.9 мм 16.9 мм
Площадь 625 см2 660 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~86.1%
Боковые рамки 6.3 мм 4.8 мм
Цвета Серий Серий, Фиолетовый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 43 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 2636:1 -
Цветовой охват sRGB 97% 100%
Охват Adobe RGB 63% -
Охват DCI-P3 68% 100%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 356 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkBook 13s Gen 2 (Intel)
1.41 терафлопс
ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) +100%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 70.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

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