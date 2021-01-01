Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkBook 13s Gen 2 (Intel) или Inspiron 17 7706 – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel) против Dell Inspiron 17 7706

58 из 100
Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel)
VS
58 из 100
Dell Inspiron 17 7706
Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel)
Dell Inspiron 17 7706
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel) и Dell Inspiron 17 7706 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel)
  • Существенно легче – весит на 980 граммов меньше (1.26 и 2.24 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 38% меньшую площадь корпуса (625 и 1012 см2)
  • Имеет на 28% более четкий дисплей – 227 против 178 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Inspiron 17 7706
  • Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (68 и 56 Вт*ч)
  • На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1913 vs 1751 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 13s Gen 2 (Intel)
vs
Inspiron 17 7706

Корпус

Вес 1.26 кг 2.24 кг
Ширина 299 мм 379.8 мм
Высота 209 мм 266.4 мм
Толщина 14.9 мм 15.2-19.3 мм
Площадь 625 см2 1012 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~82.8%
Боковые рамки 6.3 мм 6.8 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 43 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 178 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 2636:1 -
Цветовой охват sRGB 97% 100%
Охват Adobe RGB 63% -
Охват DCI-P3 68% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 356 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1468 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR5
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkBook 13s Gen 2 (Intel)
1.41 терафлопс
Inspiron 17 7706 +33%
1.879 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет -
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 70.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel) vs Dell XPS 13 9305
2. Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel) vs Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
3. Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel) vs Dell XPS 13 9310
4. Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel) vs ASUS ZenBook 14 UM425
5. Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel) vs Yoga Slim 7 13" (intel)
6. Dell Inspiron 17 7706 vs Apple MacBook Pro 16 (2019)
7. Dell Inspiron 17 7706 vs Razer Blade Pro 17 (2021)
8. Dell Inspiron 17 7706 vs Latitude 7420
9. Dell Inspiron 17 7706 vs Inspiron 15 Plus 7501

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 17 7706 и Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях