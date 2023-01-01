Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 (Intel) против Framework Laptop 13
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 (Intel)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (627 и 678 см2)
Причины выбрать Framework Laptop 13
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
- Имеет на 18% более четкий дисплей – 201 против 170 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.23 кг
|1.3 кг
|Размеры
|297 x 211 x 14.9 мм
|296 x 229 x 15.85 мм
|Площадь
|627 см2
|678 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.8%
|~80.1%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Серый
|Серебристый
|Материал
|Алюминий
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|-
|49.2 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|13.5 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|170 точек на дюйм
|201 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|3:2
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2256 x 1504 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
Площадь экрана
Laptop 13
13.5″ (3:2 ratio) = 84.1 in2
ThinkBook 13s Gen 4 (Intel)
13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2
~5% more screen space
|Контрастность
|1000:1
|1397:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|97.1%
|Охват Adobe RGB
|-
|71.1%
|Охват DCI-P3
|-
|68.9%
|Время отклика
|-
|44 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|-
|Мощность зарядки
|65 Вт
|60 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|313 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|1.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
2068
Geekbench 6 (многоядерный)
8429
8360
Cinebench R23 (одноядерный)
1437
Cinebench R23 (многоядерный)
Laptop 13 +3%
9011
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|DDR5
|Скорость памяти
|4.8 Гбит/с
|5.6 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|5600 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306-CG
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|-
|~77.5 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|4x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|10.5 x 6.3 см
|11.5 x 7.6 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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