Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 2256 x 1504 Батарея 56 Вт*ч - 55 Вт*ч 61 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1280P Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1370P AMD Ryzen 5 7640U AMD Ryzen 7 7840U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 (Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (627 и 678 см2) Причины выбрать Framework Laptop 13 Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Имеет на 18% более четкий дисплей – 201 против 170 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.23 кг 1.3 кг Размеры 297 x 211 x 14.9 мм 296 x 229 x 15.85 мм Площадь 627 см2 678 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.8% ~80.1% Боковые рамки 5.3 мм 5.3 мм Цвета Серый Серебристый Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 49.2 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 2256 x 1504 Диагональ 13.3 дюймов 13.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 201 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 3:2 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2256 x 1504 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Laptop 13 13.5″ (3:2 ratio) = 84.1 in2 ThinkBook 13s Gen 4 (Intel) 13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2 ~ 5% more screen space Тесты экрана Контрастность 1000:1 1397:1 Цветовой охват sRGB 100% 97.1% Охват Adobe RGB - 71.1% Охват DCI-P3 - 68.9% Время отклика - 44 мс Максимальная яркость ThinkBook 13s Gen 4 (Intel) 300 нит Laptop 13 +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 55 Вт*ч 61 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Да Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева - Мощность зарядки 65 Вт 60 Вт Вес зарядного устройства - 313 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR5 Скорость памяти 4.8 Гбит/с 5.6 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU ThinkBook 13s Gen 4 (Intel) 1.41 терафлопс Laptop 13 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 5600 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306-CG - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - ~77.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.3 см 11.5 x 7.6 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.