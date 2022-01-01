Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U Apple M2 Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook 13s Gen 3 (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Видеокарта показывает в среднем на 94-128% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7997 vs 7430 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 32% более четкий дисплей – 225 против 170 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.26 кг 1.24 кг Размеры 299 x 210 x 14.9 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 628 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.7% ~82% Боковые рамки 6.3 мм 5.6 мм Цвета Серий Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 - Уровень шума 42.4 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1664 Диагональ 13.3 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1648:1 1384:1 Цветовой охват sRGB 97.1% 99.9% Охват Adobe RGB 68.8% 87.6% Охват DCI-P3 67.5% 98.4% Время отклика 43 мс 29 мс Максимальная яркость ThinkBook 13s Gen 3 (AMD) 300 нит MacBook Air (M2, 2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 52.6 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 / 35 Вт Вес зарядного устройства 362 грамма 174 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Apple M2 GPU (8-core) TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1456 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 448 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 28 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 32 Производительность GPU ThinkBook 13s Gen 3 (AMD) 1.108 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) +171% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ - Частота 4266 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 79.8 дБ 82.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.