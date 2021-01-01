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Lenovo ThinkBook 13s Gen 3 (AMD) против 13s Gen 2 (Intel)

57 из 100
Lenovo ThinkBook 13s Gen 3 (AMD)
VS
56 из 100
Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel)
Lenovo ThinkBook 13s Gen 3 (AMD)
Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 13s Gen 3 (AMD) и 13s Gen 2 (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 13s Gen 3 (AMD)
  • На 54% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7430 vs 4835 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 227 против 170 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 13s Gen 3 (AMD)
vs
ThinkBook 13s Gen 2 (Intel)

Корпус

Вес 1.26 кг 1.26 кг
Размеры 299 x 210 x 14.9 мм 299 x 209 x 14.9 мм
Площадь 628 см2 625 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.7% ~82.1%
Боковые рамки 6.3 мм 6.3 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 42.4 дБ 43 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1648:1 2636:1
Цветовой охват sRGB 97.1% 97%
Охват Adobe RGB 68.8% 63%
Охват DCI-P3 67.5% 68%
Время отклика 43 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 362 грамма 356 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 640
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
ThinkBook 13s Gen 3 (AMD)
1.108 терафлопс
ThinkBook 13s Gen 2 (Intel) +27%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 79.8 дБ 70.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.5 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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