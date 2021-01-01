Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkBook 13x или MacBook Pro 13 (M1, 2020) – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkBook 13x против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)

57 из 100
Lenovo ThinkBook 13x
VS
66 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
Lenovo ThinkBook 13x
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 13x и Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 13x
  • Легче – весит на 270 граммов меньше (1.13 и 1.4 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
  • На 146% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7489 vs 3043 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 5.2 Вт*ч большей батареей (58.2 и 53 Вт*ч)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 13x
vs
MacBook Pro 13 (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.13 кг 1.4 кг
Размеры 298 x 209 x 12.9 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм
Площадь 623 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.3% ~79.4%
Боковые рамки 5.8 мм 8.8 мм
Цвета Серий, Синий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Скорость куллера - 7000 об/мин
Уровень шума 34 дБ 41.9 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1686:1 1759:1
Цветовой охват sRGB 99.7% 100%
Охват Adobe RGB 70.8% 88.3%
Охват DCI-P3 69% -
Время отклика 38 мс 35 мс
Максимальная яркость
ThinkBook 13x
400 нит
MacBook Pro 13 (M1, 2020) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 61 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 325 граммов 275 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.8-1.8 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 1024
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
ThinkBook 13x
1.41 терафлопс
MacBook Pro 13 (M1, 2020) +84%
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 81.7 дБ 77.5 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 11.1 x 6.6 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkBook 13x и Dell XPS 13 9305
2. Lenovo ThinkBook 13x и HP Pavilion Aero 13
3. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) и Pro 16 (2019)
4. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) и Dell XPS 13 9305
5. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) и Macbook Air (M1, 2020)
6. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) и Dell XPS 13 9310
7. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) и Air (Intel, 2020)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) и Lenovo ThinkBook 13x – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры