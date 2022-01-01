Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) - 1920 x 1080 3840 x 2160 Батарея 53 Вт*ч - 53 Вт*ч 60 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1130G7 Intel Core i7 1160G7 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook 13x Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.13 и 1.23 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 37% более четкий дисплей – 227 против 166 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 60% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4876 vs 3043 баллов

Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.13 кг 1.23 кг Размеры 298 x 209 x 12.9 мм 305.19 x 206.4 x 15.9-16.7 мм Площадь 623 см2 630 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.3% ~77.4% Боковые рамки 5.8 мм 5.4 мм Цвета Серий, Синий Черный, Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 180° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 34 дБ 41.8 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 227 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1686:1 800:1 Цветовой охват sRGB 99.7% 100% Охват Adobe RGB 70.8% - Охват DCI-P3 69% - Время отклика 38 мс 35 мс Максимальная яркость ThinkBook 13x +33% 400 нит Inspiron 13 7306 (2-in-1) 300 нит

Батарея Ёмкость 53 Вт*ч 53 Вт*ч 60 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 325 граммов 287 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU ThinkBook 13x 1.41 терафлопс Inspiron 13 7306 (2-in-1) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4267 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 81.7 дБ 80.2 дБ Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 6.0 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.