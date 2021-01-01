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Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (AMD) против Dell Latitude 9420 (2-in-1)

57 из 100
Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (AMD)
VS
67 из 100
Dell Latitude 9420 (2-in-1)
Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (AMD)
Dell Latitude 9420 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 45 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (AMD) и Dell Latitude 9420 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (45 и 40 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell Latitude 9420 (2-in-1)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • На 26% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1810 vs 1436 баллов
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 14 Gen 2 (AMD)
vs
Latitude 9420 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.4 кг
Ширина 323 мм 310.5 мм
Высота 218 мм 215.1 мм
Толщина 17.9 мм 8.4-13.9 мм
Площадь 704 см2 668 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~85.1%
Боковые рамки 6.6 мм 4.5 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 41 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
ThinkBook 14 Gen 2 (AMD)
250 нит
Latitude 9420 (2-in-1) +100%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 7.7 В
Время полной зарядки 2:25 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 346 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.7 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 4 8
L3-кэш 4 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 5 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 12 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1100 МГц
FLOPS 0 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 320 640
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
ThinkBook 14 Gen 2 (AMD)
н/д
Latitude 9420 (2-in-1)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC711-CG
Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 87 дБ
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер - 11.5 x 7.2 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

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