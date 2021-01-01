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Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (AMD) против IdeaPad Flex 5 14” (AMD)

57 из 100
Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (AMD)
VS
63 из 100
Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD)
Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (AMD)
Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD)
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (AMD) и IdeaPad Flex 5 14” (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (AMD)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.4 и 1.5 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD)
  • На 81% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2604 vs 1436 баллов
  • Комплектуется на 7.5 Вт*ч большей батареей (52.5 и 45 Вт*ч)
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 14 Gen 2 (AMD)
vs
IdeaPad Flex 5 14” (AMD)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.5 кг
Ширина 323 мм 321.5 мм
Высота 218 мм 217.5 мм
Толщина 17.9 мм 17.9-20.8 мм
Площадь 704 см2 699 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~77.2%
Боковые рамки 6.6 мм 5.8 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 43.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1519:1
Цветовой охват sRGB - 61%
Охват Adobe RGB - 39%
Охват DCI-P3 - 41.2%
Время отклика - 25 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 348 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.7 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 4 8
L3-кэш 4 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 5 Radeon Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 12 Вт 10 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 0 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1600 МГц
FLOPS 0 терафлопс 0 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 320 448
Поддержка DirectX 12.1 12.1

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 69.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 0.9 мм
Тачпад
Размер - 10.5 x 7.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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