Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkBook 14 Gen 2 (Intel) или ROG Flow X13 GV301 – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (Intel) против ASUS ROG Flow X13 GV301

49 из 100
Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (Intel)
VS
67 из 100
ASUS ROG Flow X13 GV301
Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (Intel)
ASUS ROG Flow X13 GV301
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ) 32GB
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (Intel) и ASUS ROG Flow X13 GV301 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 GV301
  • Видеокарта показывает в среднем на 154-210% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.3 и 1.4 кг)
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (62 и 45 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 115% более четкий дисплей – 338 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 14 Gen 2 (Intel)
vs
ROG Flow X13 GV301

Корпус

Вес 1.4 кг 1.3 кг
Ширина 323 мм 299 мм
Высота 218 мм 222 мм
Толщина 17.9 мм 15.8 мм
Площадь 704 см2 664 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~78.4%
Боковые рамки 6.6 мм 5.2 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 41.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 338 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1043:1 -
Цветовой охват sRGB 55.9% 116%
Охват Adobe RGB 38.4% 86%
Охват DCI-P3 37.2% 85%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 354 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 2 8
Потоков 4 16
L3-кэш 6 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1560 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkBook 14 Gen 2 (Intel)
0.84 терафлопс
ROG Flow X13 GV301 +280%
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x16 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 78.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Yoga 9i (14") vs Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (Intel)
2. Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel) vs Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (Intel)
3. Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel) vs Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (Intel)
4. Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD) vs Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (Intel)
5. Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (Intel) vs Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (Intel)
6. Dell XPS 13 9310 vs ASUS ROG Flow X13 GV301
7. ASUS TUF Gaming A15 FA506 vs ASUS ROG Flow X13 GV301
8. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 vs ASUS ROG Flow X13 GV301
9. Razer Book 13 (2020) vs ASUS ROG Flow X13 GV301
10. Razer Blade Stealth 13 (2020) vs ASUS ROG Flow X13 GV301

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ROG Flow X13 GV301 и Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях