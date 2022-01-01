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Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (Intel) против Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)

47 из 100
Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (Intel)
VS
60 из 100
Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (Intel)
Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
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Процессор
Графика Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (Intel) и Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (Intel)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
  • Видеокарта показывает в среднем на 273-372% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • На 120% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5303 vs 2414 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (63 и 45 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит
  • Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 14 Gen 2 (Intel)
vs
Vivobook Pro 14X OLED (N7400)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.45 кг
Размеры 323 x 218 x 17.9 мм 317.4 x 225.5 x 17.9 мм
Площадь 704 см2 716 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~79.4%
Боковые рамки 6.6 мм 7.9 мм
Цвета Серий Черный, Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 41.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1043:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 55.9% -
Охват Adobe RGB 38.4% -
Охват DCI-P3 37.2% 100%
Время отклика 35 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 / 120 Вт
Вес зарядного устройства 354 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 35-40 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 938 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1223 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 24 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 40
Производительность GPU
ThinkBook 14 Gen 2 (Intel)
0.84 терафлопс
Vivobook Pro 14X OLED (N7400) +496%
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 78.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.3 мм
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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