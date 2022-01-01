Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (Intel) против Honor MagicBook 16 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (Intel)
- Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.4 и 1.84 кг)
- Сенсорный экран
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
- Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (704 и 868 см2)
- Имеет на 15% более четкий дисплей – 157 против 137 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Honor MagicBook 16 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- На 300% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9665 vs 2414 баллов
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 18-24% больше FPS в играх
- Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (56 и 45 Вт*ч)
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|1.84 кг
|Размеры
|323 x 218 x 17.9 мм
|368 x 236 x 18.2 мм
|Площадь
|704 см2
|868 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.7%
|~82.3%
|Боковые рамки
|6.6 мм
|5.8 мм
|Цвета
|Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|41.6 дБ
|47 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|16.1 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|137 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1043:1
|1179:1
|Цветовой охват sRGB
|55.9%
|98.9%
|Охват Adobe RGB
|38.4%
|68.6%
|Охват DCI-P3
|37.2%
|68.4%
|Время отклика
|35 мс
|14 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|1:46 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|354 грамма
|200 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|2
|6
|Потоков
|4
|12
|L3-кэш
|6 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
MagicBook 16 (2022) +15%
1365
Geekbench 5 (многоядерный)
MagicBook 16 (2022) +138%
5906
Cinebench R23 (одноядерный)
1368
Cinebench R23 (многоядерный)
MagicBook 16 (2022) +300%
9665
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1600 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|1.108 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|448
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|28
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|12
|7
Производительность GPU
0.84 терафлопс
MagicBook 16 (2022) +32%
1.108 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|-
|Макс. громкость
|78.2 дБ
|80.8 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|-
|12.0 x 7.2 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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