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Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (Intel) против IdeaPad S540 13" (2021, Intel)

50 из 100
Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (Intel)
VS
60 из 100
Lenovo IdeaPad S540 13
Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (Intel)
Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (Intel) и IdeaPad S540 13" (2021, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Lenovo IdeaPad S540 13" (2021, Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.28 и 1.4 кг)
  • На 100% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5048 vs 2523 баллов
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (56 и 45 Вт*ч)
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (619 и 704 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 14 Gen 2 (Intel)
vs
IdeaPad S540 13" (2021, Intel)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.28 кг
Ширина 323 мм 296.9 мм
Высота 218 мм 208.5 мм
Толщина 17.9 мм 15.9 мм
Площадь 704 см2 619 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~82.8%
Боковые рамки 6.6 мм 5.2 мм
Цвета Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 41.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1043:1 -
Цветовой охват sRGB 55.9% 100%
Охват Adobe RGB 38.4% -
Охват DCI-P3 37.2% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 354 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkBook 14 Gen 2 (Intel)
0.84 терафлопс
IdeaPad S540 13" (2021, Intel) +236%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 78.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

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