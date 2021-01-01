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Lenovo ThinkBook 14 Gen 3 (AMD) против Acer Swift 5 Pro (SF514-55)

56 из 100
Lenovo ThinkBook 14 Gen 3 (AMD)
VS
59 из 100
Acer Swift 5 Pro (SF514-55)
Lenovo ThinkBook 14 Gen 3 (AMD)
Acer Swift 5 Pro (SF514-55)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 56 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 14 Gen 3 (AMD) и Acer Swift 5 Pro (SF514-55) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 14 Gen 3 (AMD)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift 5 Pro (SF514-55)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1 и 1.4 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (56 и 45 Вт*ч)
  • На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4998 vs 4588 баллов
  • Сенсорный экран
  • На 37% выше максимальная яркость экрана – 410 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 14 Gen 3 (AMD)
vs
Swift 5 Pro (SF514-55)

Корпус

Вес 1.4 кг 1 кг
Размеры 323 x 218 x 17.9 мм 318.9 x 206.7 x 14.9 мм
Площадь 704 см2 659 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~81.9%
Боковые рамки 6.6 мм 4.5 мм
Цвета Серий Зеленый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 34 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1550:1
Цветовой охват sRGB 100% 98%
Охват Adobe RGB - 68%
Охват DCI-P3 - 67%
Время отклика - 22 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 275 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 4 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц
FLOPS - 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 640
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
ThinkBook 14 Gen 3 (AMD)
н/д
Swift 5 Pro (SF514-55)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 40 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 65 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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