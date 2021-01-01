Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkBook 14 Gen 3 (AMD) или MacBook Pro 14 (2021) – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkBook 14 Gen 3 (AMD) против Apple MacBook Pro 14 (2021)

55 из 100
Lenovo ThinkBook 14 Gen 3 (AMD)
VS
83 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Lenovo ThinkBook 14 Gen 3 (AMD)
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3024 x 1964
Батарея 70 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 14 Gen 3 (AMD) и Apple MacBook Pro 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 14 Gen 3 (AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.4 и 1.6 кг)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (70 и 45 Вт*ч)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 62% более четкий дисплей – 254 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 14 Gen 3 (AMD)
vs
MacBook Pro 14 (2021)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.6 кг
Размеры 323 x 218 x 17.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 704 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7% ~84.6%
Боковые рамки 6.6 мм 3.4 мм
Цвета Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
ThinkBook 14 Gen 3 (AMD)
300 нит
MacBook Pro 14 (2021) +233%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 67 / 96 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 4 10
Потоков 8 10
L3-кэш 4 МБ -
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 7 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 30 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Частота GPU 0 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1278 МГц
FLOPS - 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 2048
Поддержка DirectX 12.1 -
Производительность GPU
ThinkBook 14 Gen 3 (AMD)
н/д
MacBook Pro 14 (2021)
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 40 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ThinkBook 14 Gen 3 (AMD) и ThinkBook 14 Gen 2 (Intel)
2. ThinkBook 14 Gen 3 (AMD) и ThinkPad T14s Gen 2 (Intel)
3. ThinkBook 14 Gen 3 (AMD) и ThinkPad P14s Gen 2 (Intel)
4. MacBook Pro 14 (2021) и MacBook Pro 16 (2019)
5. MacBook Pro 14 (2021) и Macbook Air (M1, 2020)
6. MacBook Pro 14 (2021) и XPS 13 9310
7. MacBook Pro 14 (2021) и MacBook Air (Intel, 2020)
8. MacBook Pro 14 (2021) и MacBook Pro 13 (Intel, 2020)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 14 (2021) и Lenovo ThinkBook 14 Gen 3 (AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры