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Lenovo ThinkBook 14 Gen 4 (AMD) против Apple Macbook Air (M1, 2020)

57 из 100
Lenovo ThinkBook 14 Gen 4 (AMD)
VS
62 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Lenovo ThinkBook 14 Gen 4 (AMD)
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея 49.9 Вт*ч
Процессор Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 14 Gen 4 (AMD) и Apple Macbook Air (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 14 Gen 4 (AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.29 и 1.4 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4.9 Вт*ч большей батареей (49.9 и 45 Вт*ч)
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (646 и 706 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 14 Gen 4 (AMD)
vs
Macbook Air (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.29 кг
Размеры 324 x 218 x 17.9 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм
Площадь 706 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.5% ~79.4%
Боковые рамки 7.1 мм 8.8 мм
Цвета Серий Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1069:1
Цветовой охват sRGB - 99.8%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:23 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 172 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000) Apple M1 GPU
Техпроцесс 7 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Частота GPU 0 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1278 МГц
FLOPS - 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 24 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 32
Производительность GPU
ThinkBook 14 Gen 4 (AMD)
н/д
Macbook Air (M1, 2020)
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 40 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 79.6 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 12.1 x 8.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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