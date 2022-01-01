Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1200 Батарея - 45 Вт*ч 60 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U - AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Графика Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) - GeForce MX450 2GB GeForce MX550 2GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook 14 Gen 4 (AMD) Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.4 и 1.97 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (45 и 41 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (706 и 899 см 2 )

) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Dell Vostro 5625 Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.97 кг Размеры 324 x 218 x 17.9 мм 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм Площадь 706 см2 899 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.5% ~82.6% Боковые рамки 7.1 мм 6.1 мм Цвета Серий Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1200 Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость ThinkBook 14 Gen 4 (AMD) +20% 300 нит Vostro 5625 250 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 60 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт

Процессор Модель CPU AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Базовая частота 2.7 ГГц 2.7 ГГц Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.1 ГГц Ядер 4 4 Потоков 8 8 L3-кэш 8 МБ 8 МБ Интегрированная графика AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000) AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000) Техпроцесс 7 нм 7 нм

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) GeForce MX450 2GB GeForce MX550 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 12 нм Частота GPU 0 МГц - Boost частота GPU 1500 МГц - FLOPS - 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 384 896 Блоки текстурирования (TMUs) 24 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 32 Производительность GPU ThinkBook 14 Gen 4 (AMD) н/д Vostro 5625 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 40 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.