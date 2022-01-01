Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Apple M1 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook 14s Yoga Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 10.1 Вт*ч большей батареей (60 и 49.9 Вт*ч)

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) На 224% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 2392 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 116-158% больше FPS в играх

Легче – весит на 210 граммов меньше (1.29 и 1.5 кг)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (646 и 691 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.5 кг 1.29 кг Размеры 320 x 216 x 16.9 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 691 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.1% ~79.4% Боковые рамки 5.1 мм 8.8 мм Цвета Серебристый, Синий Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 - Уровень шума 29.8 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 3040:1 1069:1 Цветовой охват sRGB 89% 99.8% Охват Adobe RGB 56% - Охват DCI-P3 59.3% - Время отклика 42 мс 35 мс Максимальная яркость ThinkBook 14s Yoga 300 нит Macbook Air (M1, 2020) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 49.9 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:23 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 348 граммов 172 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Apple M1 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 384 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 24 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 32 Производительность GPU ThinkBook 14s Yoga 0.84 терафлопс Macbook Air (M1, 2020) +210% 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 24 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos - Да Макс. громкость 73.1 дБ 79.6 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см 12.1 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.