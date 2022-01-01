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Lenovo ThinkBook 14s Yoga против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)

47 из 100
Lenovo ThinkBook 14s Yoga
VS
62 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
Lenovo ThinkBook 14s Yoga
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
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Процессор Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 14s Yoga и Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 14s Yoga
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
  • Видеокарта показывает в среднем на 116-158% больше FPS в играх
  • На 213% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7489 vs 2392 баллов
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.4 и 1.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (646 и 691 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 14s Yoga
vs
MacBook Pro 13 (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.5 кг 1.4 кг
Размеры 320 x 216 x 16.9 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм
Площадь 691 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.1% ~79.4%
Боковые рамки 5.1 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый, Синий Серебристый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Скорость куллера - 7000 об/мин
Уровень шума 29.8 дБ 41.9 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 3040:1 1759:1
Цветовой охват sRGB 89% 100%
Охват Adobe RGB 56% 88.3%
Охват DCI-P3 59.3% -
Время отклика 42 мс 35 мс
Максимальная яркость
ThinkBook 14s Yoga
300 нит
MacBook Pro 13 (M1, 2020) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 61 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 348 граммов 275 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 2 8
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 24 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 32
Производительность GPU
ThinkBook 14s Yoga
0.84 терафлопс
MacBook Pro 13 (M1, 2020) +210%
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 24 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость 73.1 дБ 77.5 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см 13.2 x 8.1 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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