Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Графика Intel UHD Graphics Xe G4 - GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook 14s Yoga Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.5 и 1.65 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (691 и 847 см2) Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) Видеокарта показывает в среднем на 100-137% больше FPS в играх

На 119% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5248 vs 2392 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.5 кг 1.65 кг Размеры 320 x 216 x 16.9 мм 359.8 x 235.3 x 19.9 мм Площадь 691 см2 847 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.1% ~79.3% Боковые рамки 5.1 мм 7.2 мм Цвета Серебристый, Синий Серебристый, Синий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 29.8 дБ 48.3 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 3040:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 89% 99.9% Охват Adobe RGB 56% 95.8% Охват DCI-P3 59.3% 99.9% Время отклика 42 мс 3 мс Максимальная яркость ThinkBook 14s Yoga 300 нит Vivobook Pro 15 OLED (K3500) +100% 600 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 63 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 / 120 Вт Вес зарядного устройства 348 граммов 446 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 15 Вт - Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 990 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1155 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 2.365 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~10 Гбит/с Шейдерные блоки 384 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 24 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 32 Производительность GPU ThinkBook 14s Yoga 0.84 терафлопс Vivobook Pro 15 OLED (K3500) +182% 2.365 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 24 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos - Нет Макс. громкость 73.1 дБ 79.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.