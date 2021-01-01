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Lenovo ThinkBook 14s Yoga против ASUS ZenBook 14 UM425

53 из 100
Lenovo ThinkBook 14s Yoga
VS
63 из 100
ASUS ZenBook 14 UM425
Lenovo ThinkBook 14s Yoga
ASUS ZenBook 14 UM425
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 14s Yoga и ASUS ZenBook 14 UM425 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 14s Yoga
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UM425
  • Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх
  • На 169% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2492 vs 928 баллов
  • Легче – весит на 280 граммов меньше (1.22 и 1.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (67 и 60 Вт*ч)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 14s Yoga
vs
ZenBook 14 UM425

Корпус

Вес 1.5 кг 1.22 кг
Ширина 320 мм 319 мм
Высота 216 мм 210 мм
Толщина 16.9 мм 15.8 мм
Площадь 691 см2 670 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.1% ~80.6%
Боковые рамки 5.1 мм 4.6 мм
Цвета Серебристый, Синий Серебристый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 29.8 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 3040:1 -
Цветовой охват sRGB 89% 100%
Охват Adobe RGB 56% -
Охват DCI-P3 59.3% -
Время отклика 42 мс -
Максимальная яркость
ThinkBook 14s Yoga
300 нит
ZenBook 14 UM425 +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 / 100 Вт
Вес зарядного устройства 348 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkBook 14s Yoga
0.84 терафлопс
ZenBook 14 UM425 +236%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 24 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 73.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

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