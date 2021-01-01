Lenovo ThinkBook 14s Yoga против Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 14s Yoga
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
- Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.4 и 1.5 кг)
- На 101% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4802 vs 2392 баллов
- Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.5 кг
|1.4 кг
|Ширина
|320 мм
|311.2 мм
|Высота
|216 мм
|212.2 мм
|Толщина
|16.9 мм
|16.9 мм
|Площадь
|691 см2
|660 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.1%
|~86.1%
|Боковые рамки
|5.1 мм
|4.8 мм
|Цвета
|Серебристый, Синий
|Серий, Фиолетовый
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|29.8 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|243 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|3040:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|89%
|100%
|Охват Adobe RGB
|56%
|-
|Охват DCI-P3
|59.3%
|100%
|Время отклика
|42 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|100 Вт
|Вес зарядного устройства
|348 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1189
1274
Geekbench 5 (многоядерный)
2499
4137
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
2392
4802
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|930-1575 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|896
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
0.84 терафлопс
2.822 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|24 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|-
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Макс. громкость
|73.1 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Размер
|10.5 x 7.0 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
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