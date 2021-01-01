Lenovo ThinkBook 14s Yoga против 13s Gen 2 (Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 14s Yoga
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (60 и 56 Вт*ч)
- Сенсорный экран
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel)
- Легче – весит на 240 граммов меньше (1.26 и 1.5 кг)
- На 89% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1751 vs 928 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)
- Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (625 и 691 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.5 кг
|1.26 кг
|Ширина
|320 мм
|299 мм
|Высота
|216 мм
|209 мм
|Толщина
|16.9 мм
|14.9 мм
|Площадь
|691 см2
|625 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.1%
|~82.1%
|Боковые рамки
|5.1 мм
|6.3 мм
|Цвета
|Серебристый, Синий
|Серий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|29.8 дБ
|43 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|3040:1
|2636:1
|Цветовой охват sRGB
|89%
|97%
|Охват Adobe RGB
|56%
|63%
|Охват DCI-P3
|59.3%
|68%
|Время отклика
|42 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|348 граммов
|356 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1224
Geekbench 5 (многоядерный)
2298
3937
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
1751
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
0.84 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|24 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Макс. громкость
|73.1 дБ
|70.1 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 4.0
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|10.5 x 7.0 см
|10.5 x 6.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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