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Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) против Asus ROG Strix G15 Advantage Edition

54 из 100
Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
VS
74 из 100
Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 90 Вт*ч
Процессор AMD Ryzen 9 5900HX
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) и Asus ROG Strix G15 Advantage Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
  • Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.7 и 2.4 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (839 и 922 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 265-361% больше FPS в играх
  • На 448% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5375 vs 981 баллов
  • Комплектуется на 45 Вт*ч большей батареей (90 и 45 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
vs
ROG Strix G15 Advantage Edition

Корпус

Вес 1.7 кг 2.4 кг
Ширина 357 мм 354.9 мм
Высота 235 мм 259.9 мм
Толщина 18.9 мм 27.2 мм
Площадь 839 см2 922 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80% ~72.8%
Боковые рамки 5.8 мм 4.8 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 40 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1108:1 -
Цветовой охват sRGB 60% 100%
Охват Adobe RGB 41.7% -
Охват DCI-P3 40.6% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 355 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 2 8
Потоков 4 16
L3-кэш 6 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 115-150 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 2321 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 2581 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 16.4 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 192 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
2.822 терафлопс
ROG Strix G15 Advantage Edition +481%
16.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x4W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 81 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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