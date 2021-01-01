Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) или Alienware x15 R1 – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) против Dell Alienware x15 R1

54 из 100
Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
VS
74 из 100
Dell Alienware x15 R1
Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
Dell Alienware x15 R1
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 87 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) и Dell Alienware x15 R1 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
  • Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.7 и 2.27 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (839 и 997 см2)
Причины выбрать Dell Alienware x15 R1
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • На 399% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4898 vs 981 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 156-212% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 42 Вт*ч большей батареей (87 и 45 Вт*ч)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
vs
Alienware x15 R1

Корпус

Вес 1.7 кг 2.27 кг
Ширина 357 мм 359.7 мм
Высота 235 мм 277.2 мм
Толщина 18.9 мм 16.3 мм
Площадь 839 см2 997 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80% ~67.3%
Боковые рамки 5.8 мм 7.2 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 4
Уровень шума 40 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1108:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 60% 100%
Охват Adobe RGB 41.7% -
Охват DCI-P3 40.6% -
Время отклика 35 мс 19 мс
Максимальная яркость
ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
250 нит
Alienware x15 R1 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 355 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 2 8
Потоков 4 16
L3-кэш 6 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 192 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~12-14 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
2.822 терафлопс
Alienware x15 R1 +283%
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x4W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 81 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.8 см
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) и Lenovo IdeaPad 5 (15”)
2. Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) и Lenovo ThinkBook 14s Yoga
3. Dell Alienware x15 R1 и Dell Alienware m15 R5
4. Dell Alienware x15 R1 и Lenovo Legion 7 (2021, AMD)
5. Dell Alienware x15 R1 и HP Omen 15 (2021 AMD)
6. Dell Alienware x15 R1 и Dell Alienware x17 R1
7. Dell Alienware x15 R1 и Dell Alienware m15 R6

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Alienware x15 R1 и Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях