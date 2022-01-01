Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея - 45 Вт*ч 60 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10885H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.7 и 1.83 кг) Причины выбрать Dell XPS 15 9500 На 91% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4813 vs 2522 баллов

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (56 и 45 Вт*ч)

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.83 кг Размеры 357 x 235 x 18.9 мм 344 x 230 x 18 мм Площадь 839 см2 791 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80% ~89.2% Боковые рамки 5.8 мм 4 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Скорость куллера - 5000 об/мин Уровень шума 40 дБ 46 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1108:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 60% 100% Охват Adobe RGB 41.7% 89.5% Охват DCI-P3 40.6% 94% Время отклика 35 мс 43 мс Максимальная яркость ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) 250 нит XPS 15 9500 +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 60 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Время полной зарядки - 3:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 355 граммов 481 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce GTX 1650 Ti 4GB TGP - 55 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU - 1350 МГц Boost частота GPU - 1485 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 3.041 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 896 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 56 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) 2.822 терафлопс XPS 15 9500 +8% 3.041 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 2933 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 81 дБ 84.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер - 15.0 x 9.0 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.