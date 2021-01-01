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Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) против Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)

54 из 100
Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
VS
78 из 100
Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Батарея 99 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) и Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.7 и 2 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Gigabyte Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)
  • На 396% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4866 vs 981 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 190-260% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 54 Вт*ч большей батареей (99 и 45 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 68% выше максимальная яркость экрана – 420 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
vs
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen)

Корпус

Вес 1.7 кг 2 кг
Ширина 357 мм 356 мм
Высота 235 мм 250 мм
Толщина 18.9 мм 19.9 мм
Площадь 839 см2 890 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80% ~75.4%
Боковые рамки 5.8 мм 5.3 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 40 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1108:1 -
Цветовой охват sRGB 60% 100%
Охват Adobe RGB 41.7% 99%
Охват DCI-P3 40.6% 100%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 355 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 2 8
Потоков 4 16
L3-кэш 6 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 105 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 1305 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1642 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 12.6 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 192 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
2.822 терафлопс
Aero 15 OLED (Intel 11th Gen) +346%
12.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 81 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Внизу экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.6 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да

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Отзывы

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