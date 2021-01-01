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Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) против Legion 5 Pro (16”)

55 из 100
Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
VS
75 из 100
Lenovo Legion 5 Pro (16”)
Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
Lenovo Legion 5 Pro (16”)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея 80 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) и Legion 5 Pro (16”) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
  • Существенно легче – весит на 840 граммов меньше (1.7 и 2.54 кг)
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (839 и 941 см2)
Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro (16”)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • На 295% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3875 vs 981 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 48-66% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (80 и 45 Вт*ч)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
vs
Legion 5 Pro (16”)

Корпус

Вес 1.7 кг 2.54 кг
Ширина 357 мм 356 мм
Высота 235 мм 264.2 мм
Толщина 18.9 мм 21.7-26.8 мм
Площадь 839 см2 941 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80% ~78.9%
Боковые рамки 5.8 мм 5.7 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 40 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый -
Тесты экрана
Контрастность 1108:1 1181:1
Цветовой охват sRGB 60% 98.1%
Охват Adobe RGB 41.7% 71.4%
Охват DCI-P3 40.6% 73.3%
Время отклика 35 мс 3 мс
Максимальная яркость
ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
250 нит
Legion 5 Pro (16”) +100%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 300 Вт
Вес зарядного устройства 355 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 6 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 735-1463 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1035-1695 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 5.299 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
2.822 терафлопс
Legion 5 Pro (16”) +88%
5.299 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 81 дБ 82 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 4x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 11.9 x 7.6 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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