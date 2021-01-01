Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) против Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
- Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.7 и 2.5 кг)
- Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (839 и 936 см2)
Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel)
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- На 410% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5006 vs 981 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 214-292% больше FPS в играх
- Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (80 и 45 Вт*ч)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|2.5 кг
|Ширина
|357 мм
|360 мм
|Высота
|235 мм
|260 мм
|Толщина
|18.9 мм
|20.1-23.5 мм
|Площадь
|839 см2
|936 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80%
|~79.3%
|Боковые рамки
|5.8 мм
|7.7 мм
|Цвета
|Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|40 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1108:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|60%
|100%
|Охват Adobe RGB
|41.7%
|-
|Охват DCI-P3
|40.6%
|-
|Время отклика
|35 мс
|-
Максимальная яркость
250 нит
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|65 Вт
|300 Вт
|Вес зарядного устройства
|355 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|2
|8
|Потоков
|4
|16
|L3-кэш
|6 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1611
Geekbench 5 (многоядерный)
9365
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
5006
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|130 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|720-1395 МГц
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|930-1575 МГц
|1802 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|896
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
2.822 терафлопс
13.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|81 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|3x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
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