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Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) против Acer Predator Triton 500 SE

58 из 100
Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
VS
80 из 100
Acer Predator Triton 500 SE
Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
Acer Predator Triton 500 SE
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея 0 Вт*ч
Процессор Intel Core i9 11900H
Графика Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) и Acer Predator Triton 500 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
  • Существенно легче – весит на 740 граммов меньше (1.7 и 2.44 кг)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (839 и 937 см2)
Причины выбрать Acer Predator Triton 500 SE
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • На 175% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12506 vs 4541 баллов
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • На 317% выше максимальная яркость экрана – 1250 vs 300 нит
  • Имеет на 29% более четкий дисплей – 189 против 147 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
vs
Predator Triton 500 SE

Корпус

Вес 1.7 кг 2.44 кг
Ширина 357 мм 358.1 мм
Высота 235 мм 261.6 мм
Толщина 18.9 мм 19.9 мм
Площадь 839 см2 937 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.9% ~79.2%
Боковые рамки 12.4 мм 6.8 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 3

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 147 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
300 нит
Predator Triton 500 SE +317%
1250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 105 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 0 МГц 1305 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1642 МГц
FLOPS - 12.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 3840
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
н/д
Predator Triton 500 SE
12.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 40 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да

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