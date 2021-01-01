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Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) против Dell Alienware m15 R3

54 из 100
Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
VS
65 из 100
Dell Alienware m15 R3
Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
Dell Alienware m15 R3
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Экран
Батарея
Процессор
Графика Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) и Dell Alienware m15 R3 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
  • Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.7 и 2.11 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (839 и 994 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m15 R3
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (56 и 45 Вт*ч)
  • На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5153 vs 4541 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
vs
Alienware m15 R3

Корпус

Вес 1.7 кг 2.11 кг
Ширина 357 мм 360.3 мм
Высота 235 мм 276 мм
Толщина 18.9 мм 20.5 мм
Площадь 839 см2 994 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.9% ~67.5%
Боковые рамки 12.4 мм 7.5 мм
Цвета Серий Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 147 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 800:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.2%
Охват Adobe RGB - 63.7%
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 7 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 130 / 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 895 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 0 МГц 1375 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1645 МГц
FLOPS - 4.632 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 1408
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
н/д
Alienware m15 R3
4.632 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 40 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 3
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x5W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 89.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.1
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.1
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер - 10.6 x 6.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

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