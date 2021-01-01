Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) или Inspiron 13 7306 – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) против Dell Inspiron 13 7306

54 из 100
Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
VS
55 из 100
Dell Inspiron 13 7306
Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
Dell Inspiron 13 7306
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 56 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) и Dell Inspiron 13 7306 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell Inspiron 13 7306
  • Легче – весит на 330 граммов меньше (1.37 и 1.7 кг)
  • Более тонкие рамки – на 44% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (56 и 45 Вт*ч)
  • На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4853 vs 4541 баллов
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (630 и 839 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
vs
Inspiron 13 7306

Корпус

Вес 1.7 кг 1.37 кг
Ширина 357 мм 305.2 мм
Высота 235 мм 206.4 мм
Толщина 18.9 мм 15.9-16.7 мм
Площадь 839 см2 630 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.9% ~106.5%
Боковые рамки 12.4 мм -20.1 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 147 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 0 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1560 МГц
FLOPS - 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 1024
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
н/д
Inspiron 13 7306
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 40 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 Нет
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.1
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9510 (2021) и Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
2. Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 и ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
3. Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) и ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
4. Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 (Intel) и ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
5. Lenovo ThinkBook 14 Gen 3 (AMD) и ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
6. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) и Inspiron 13 7306
7. Razer Blade Stealth 13 (2020) и Dell Inspiron 13 7306
8. Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) и Inspiron 13 7306
9. Dell Latitude 5320 (2-in-1) и Inspiron 13 7306

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 13 7306 и Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры