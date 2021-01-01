Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 Батарея - 45 Вт*ч 60 Вт*ч 52 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 PRO 5650U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Intel Core i7 1195G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 36GB 40GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1034GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 87% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4541 vs 2423 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD Причины выбрать Dell XPS 13 9310 Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.2 и 1.7 кг)

Более тонкие рамки – на 20% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (52 и 45 Вт*ч)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (589 и 839 см 2 )

) Имеет на 15% более четкий дисплей – 169 против 147 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.2 кг Размеры 357 x 235 x 18.9 мм 296 x 199 x 15 мм Площадь 839 см2 589 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.9% ~88.4% Боковые рамки 12.4 мм 3.7 мм Цвета Серий Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 36.6 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3456 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 15 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 147 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) 300 нит XPS 13 9310 +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 60 Вт*ч 52 Вт*ч Напряжение - 7.6 В Время полной зарядки - 3:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 218 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 0 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц FLOPS - 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 384 384 Поддержка DirectX 12.1 12 Производительность GPU ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) н/д XPS 13 9310 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 36GB 40GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4267 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 40 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1034GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 84.6 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 11.2 x 6.4 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.