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Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) против Dell XPS 13 Plus 9320

50 из 100
Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
VS
54 из 100
Dell XPS 13 Plus 9320
Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
Dell XPS 13 Plus 9320
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 55 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) и Dell XPS 13 Plus 9320 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320
  • Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (1.23 и 1.7 кг)
  • На 74% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7904 vs 4541 баллов
  • Более тонкие рамки – на 20% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (55 и 45 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (588 и 839 см2)
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 169 против 147 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
vs
XPS 13 Plus 9320

Корпус

Вес 1.7 кг 1.23 кг
Размеры 357 x 235 x 18.9 мм 295.3 x 199.04 x 15.25 мм
Площадь 839 см2 588 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.9% ~88.6%
Боковые рамки 12.4 мм 3.3 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 147 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 2000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
300 нит
XPS 13 Plus 9320 +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.55 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 60 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 12
Потоков 8 16
L3-кэш 4 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц
FLOPS - 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 640
Блоки текстурирования (TMUs) 24 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 20
Производительность GPU
ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
н/д
XPS 13 Plus 9320
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 40 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC1319D
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x2.5W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.2 x 6.4 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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