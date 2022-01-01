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Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) против Honor MagicBook 16 (2022)

50 из 100
Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
VS
55 из 100
Honor MagicBook 16 (2022)
Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
Honor MagicBook 16 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 56 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) и Honor MagicBook 16 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.7 и 1.84 кг)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD
Причины выбрать Honor MagicBook 16 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 113% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9665 vs 4541 баллов
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (56 и 45 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
vs
MagicBook 16 (2022)

Корпус

Вес 1.7 кг 1.84 кг
Размеры 357 x 235 x 18.9 мм 368 x 236 x 18.2 мм
Площадь 839 см2 868 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.9% ~82.3%
Боковые рамки 12.4 мм 5.8 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 47 дБ

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 147 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1179:1
Цветовой охват sRGB 100% 98.9%
Охват Adobe RGB - 68.6%
Охват DCI-P3 - 68.4%
Время отклика - 14 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:46 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 200 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 4 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1600 МГц
FLOPS - 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 448
Блоки текстурирования (TMUs) 24 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 7
Производительность GPU
ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
н/д
MagicBook 16 (2022)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 40 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость - 80.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.2 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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