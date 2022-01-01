Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 Батарея - 45 Вт*ч 60 Вт*ч 56 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 PRO 5650U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 36GB 40GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.7 и 1.84 кг)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD Причины выбрать Honor MagicBook 16 (2022) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

На 113% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9665 vs 4541 баллов

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (56 и 45 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.84 кг Размеры 357 x 235 x 18.9 мм 368 x 236 x 18.2 мм Площадь 839 см2 868 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.9% ~82.3% Боковые рамки 12.4 мм 5.8 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 47 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 Диагональ 15 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 147 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1179:1 Цветовой охват sRGB 100% 98.9% Охват Adobe RGB - 68.6% Охват DCI-P3 - 68.4% Время отклика - 14 мс Максимальная яркость ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) 300 нит MagicBook 16 (2022) 300 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 60 Вт*ч 56 Вт*ч Время полной зарядки - 1:46 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 200 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Radeon RX Vega 7 TGP 15 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 7 нм Частота GPU 0 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1600 МГц FLOPS - 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 448 Блоки текстурирования (TMUs) 24 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 7 Производительность GPU ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) н/д MagicBook 16 (2022) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 36GB 40GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 40 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да - Макс. громкость - 80.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.0 x 7.2 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.