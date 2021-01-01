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Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) против HP Omen 15 (2021 AMD)

54 из 100
Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
VS
71 из 100
HP Omen 15 (2021 AMD)
Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
HP Omen 15 (2021 AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 70.9 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) и HP Omen 15 (2021 AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
  • Существенно легче – весит на 760 граммов меньше (1.7 и 2.46 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
Причины выбрать HP Omen 15 (2021 AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 128% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10349 vs 4541 баллов
  • Комплектуется на 25.9 Вт*ч большей батареей (70.9 и 45 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
vs
Omen 15 (2021 AMD)

Корпус

Вес 1.7 кг 2.46 кг
Ширина 357 мм 357.9 мм
Высота 235 мм 239.7 мм
Толщина 18.9 мм 22.6 мм
Площадь 839 см2 858 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.9% ~78.2%
Боковые рамки 12.4 мм 6.3 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 147 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 7 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 0 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1590 МГц
FLOPS - 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 1536
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
н/д
Omen 15 (2021 AMD)
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 40 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да

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