Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) против HP Omen 16 (2021 AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
- Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.7 и 2.3 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (839 и 916 см2)
Причины выбрать HP Omen 16 (2021 AMD)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- На 170% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12269 vs 4541 баллов
- Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (70 и 45 Вт*ч)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|2.3 кг
|Ширина
|357 мм
|369.2 мм
|Высота
|235 мм
|248 мм
|Толщина
|18.9 мм
|23 мм
|Площадь
|839 см2
|916 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.9%
|~78%
|Боковые рамки
|12.4 мм
|6.4 мм
|Цвета
|Серий
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|2
Дисплей
|Диагональ
|15 дюймов
|16.1 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|147 точек на дюйм
|137 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|200 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.8 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Omen 16 (2021 AMD) +43%
1442
Geekbench 5 (многоядерный)
Omen 16 (2021 AMD) +107%
7354
Cinebench R23 (одноядерный)
Omen 16 (2021 AMD) +32%
1448
Cinebench R23 (многоядерный)
Omen 16 (2021 AMD) +170%
12269
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|8 нм
|Частота GPU
|0 МГц
|735-1463 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1035-1695 МГц
|FLOPS
|-
|7.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|2560
|Поддержка DirectX
|12.1
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|40 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 4.0
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Windows Precision
|Да
|Да
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