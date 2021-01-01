Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) или IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) против IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)

54 из 100
Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
VS
53 из 100
Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) и IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 83% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4541 vs 2480 баллов
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (45 и 38 Вт*ч)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
vs
IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)

Корпус

Вес 1.7 кг 1.7 кг
Ширина 357 мм 359.2 мм
Высота 235 мм 236.5 мм
Толщина 18.9 мм 19.9 мм
Площадь 839 см2 850 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.9% ~79%
Боковые рамки 12.4 мм 6.9 мм
Цвета Серий Серий, Синий, Желтый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 147 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 0 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 930-1575 МГц
FLOPS - 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 896
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 40 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1.5W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9510 (2021) или Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
2. Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 или Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
3. Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) или Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
4. Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 (Intel) или Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
5. Lenovo ThinkBook 14 Gen 3 (AMD) или Lenovo ThinkBook 15 Gen 3 (AMD)
6. ASUS VivoBook 14 X413 (K413) или Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
7. HP 15 (2021) или Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
8. ASUS VivoBook 15 M513 или Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
9. Acer Nitro 5 (AN515-45) или Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) и ThinkBook 15 Gen 3 (AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры